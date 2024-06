ÜLEVAADE Netanyahult oodatakse lahendust Gaza tupikseisule

«Lõputu sõda, mille eesmärk on tabamatu «täielik võit», ei too kaasa Hamasi püsivat alistamist. See ei too kaasa püsivat julgeolekut Iisraelile,» hoiatas möödunud reedel Ameerika Ühendriikide president Joe Biden, kes esitles relvarahuplaani, mille Washington oli töötanud välja koostöös Iisraeliga ja mis saadeti kaalumiseks äärmusrühmitusele Hamas.