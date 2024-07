«Meil toimus just noorte delegatsiooni külastus Põhja-Koreasse,» märkis ühenduse «Esimeste liikumine» esimees Grigori Gurov uudisteagentuurile TASS. «Neil on Songdowoni laager, meil vastavalt Arteki, Orlenoki, Smena ja Okeani laagrid. Me kavandame laste vahetust.»