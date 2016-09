Rahvas on käitunud kaastundlikult ja südamlikult. Itaalia peaminister Matteo Renzi ütles katastroofile järgnenud telepöördumises: «Itaalia oskab sellistes olukordades käituda.» Need sõnad on osutunud tõeks ja kõikvõimalikud toetusaktsioonid koguvad hoogu.

Blogi: Itaalia maavärina ohvrite arv kerkis 278ni

Kesk-Itaaliat ja Roomat raputas ööl vastu kolmapäeva maavärin magnituudiga 6,2 ning hukkus 278 inimest, kelle seal on nüüdsetel andmetel ka vähemalt kaheksa välismaalast. Maavärinapiirkonnas hävines sadu hooneid ja majarusude alla jäänute otsimine jätkub, mille tõttu on tõenäoline, et ohvrite arv võib veelgi kasvada. Kõige enam kaotas inimesi Amatrice linn, mille 2500 elanikust vähemalt 193 sai surma. Itaalia võimud on kuulutanud kannatada saanud alal välja eriolukorra, et päästetööde tegemist hõlbustada.