Kohtumisel osalejad olid ühel meelel ELi tugevdamise vajaduses ning keskendumises majandusarengule ja julgeolekule, ütles peaministri pressiesindaja.

Kučinskis kiitis asjaolu, et kõik ELi liikmesriigid on bloki sise- ja välisjulgeoleku küsimustes ühel meelel. Majandusareng on prioriteet ning eksisteerib vajadus tugevdada sotsiaalmajanduslikku konvergentsi, lausus Läti valitsusjuht.