Türgi riigipöördekatse tõttu on töö kaotanud pea 28 000 õpetajat

Mõni tund pärast seda, kui 18 miljonil lapsel lõppes esimene koolipäev pärast 15. juulil toimunud putšikatset, ütles asepeaminister Nurettin Canikli, et ametist on vabastatud kokku 27 715 õpetajat.

Lisaks on 9465 õpetajat uurimise all ning seetõttu on nad ajutiselt ametist kõrvaldatud, ütles asepeaminister esmaspäeval Ankaras pärast valitsuse istungit ajakirjanikele.

Canikli rääkis, et seni on 455 õpetajal lubatud tööle naasta, kuna uurimine tuvastas, et nad ei ole seotud ei kurdi mässuliste ega islamivaimuliku Fethullah Güleni liikumisega.

Asepeaministri sõnul kavatseb riik aga töö kaotanud õpetajad järgmisel kuul asendada. «Käib protsess 20 000 õpetaja valimiseks. Toimuvad vestlusvoorud,» rääkis ta ja ütles, et 10. oktoobril saavad tööd alustada 20 000 õpetajat. «See arv vastab meie vajadustele,» kinnitas Canikli.