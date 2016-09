Jaanus Piirsalu blogi: kuidas elavad Kesk-Aasia vabariigid?

Konfliktid vee pärast on maailmas kasvav probleem ning Kesk-Aasia vabariigid kujutavad endast tulevikumurede jaoks head näidet. Reisi ajal peab Jaanus Piirsalu koos fotograaf Raigo Pajulaga blogi, milles nad jutustavad kolme vabariigi igapäevaelust.

Kindlasti on paljudele Eestis huvitav teada, mis on saanud elust nendes riikides, sest me kuulusime 50 aastat koos Nõukogude Liitu, kuigi meil oli väga vähe ühist.

Jaanus Piirsalu ootab meilile jaanus.piirsalu@gmail.com igasugust informatsiooni Kesk-Aasias elavatest ja seal elanud eestlastest või Eestiga seotud inimestest, Eestiga ja Eesti inimestega kuidagigi seotud kohtadest Kesk-Aasias ning Eesti elanike huvitavaid mälestusi Kesk-Aasiast Nõukogude ajast või ka hilisemast.

Blogi täieneb jooksvalt.

Jaanus Piirsalu ja Raigo Pajula sõit toimub koostöös MTÜ Mondoga osana Euroopa Komisjoni poolt rahastatavast projektist Media4Development.