Kes on Euroopa naisriigipead?

Kuninganna Elizabeth II on Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi valitseja alates 06.02.1952. Tema võimu alla kuuluvad ka paljud teised territooriumid. Elizabethil on üks tütar ja kolm poega. Ta on abielus Phillip Mountbatteniga, kes on endine Kreeka ja Taani prints.

Margrethe II (sündinud 16. 04.1940) on alates 1972. aastast Taani kuninganna, riiklike kaitsejõudude ülem ja evangeelse luteri kiriku pea. Tema võimu alla kuuluvad ka Fääri saared ja Gröönimaa. Ta on abielus prantsuse diplomaadi Henri de Laborde de Monpezat'ga ning neil on kaks poega.

Kantsler Angela Merkel on 2995. aasta 22. novembrist Saksamaa Liitvabariigi kantsler ja alates 1998. aastast Kristlik-Demokraatliku Liidu peasekretär. Ta on abielus Joachim Saueriga.

Marie-Louise Coleiro Preca (s 1958) on 2014. aastast Malta president.

Kolinda Grabar-Kitarović (s 1968) on 2015. aastast Horvaatia president.

Doris Bures (s 1962) on 2016. aastast Austria presidendikolleegiumi liige. Nationalrati presidendina sai ta Austria tegevpresidendiks koos kahe asepresidendiga.