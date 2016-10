May soovib EList lahkudes maksimaalset vabadust ühisturul

«Ma tahan anda Briti kompaniidele maksimaalse vabaduse ühisturuga kauplemiseks ja seal tegutsemiseks ja lasta Euroopa ettevõtetel siin seda sama teha,» ütles May Konservatiivse Partei konverentsil.

May rõhutas aga, et Suurbritannia immigratsiooni kontrolli alla saada. «Me ei lahku Euroopa Liidust ainult selleks, et kaotada taas kontroll immigratsiooni üle ning naasta Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni alla,» sõnas ta.

Peaminister nimetas konservatiivide aastakonverentsi lõpukõnes EList lahkumise referendumit vaikseks revolutsiooniks, mille taga on miljonid inimesed, kes ei ole globaliseerumisest ega kiiretest majandusmuutustest kasu saanud.

May andis märku, et tema majanduspoliitika tuleb sekkuvam kui konservatiividest eelkäijatel, sest tema arvates saab ja peab valitsus olema head läbi suruv jõud.

Pühapäeval ütles peaminister, et Suurbritannia alustab lahkumisprotsessi EList enne märtsi lõppu.