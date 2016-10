Venemaa peatas USA-ga koostöö tuumareaktorite ümberehitamise alal

Esmaspäeval teatas Venemaa relvaplutooniumi käitlemise leppe peatamisest Ühendriikidega.

Venemaa välisministeeriumi teatel ei saa Moskva enam Washingtoni sellistes tundlikes küsimustes usaldada, sest Ühendriikide poliitika Venemaa suhtes muutub aina ebasõbralikumaks.

USA ja Venemaa sõlmisid 2000. aastal ülemääraste rikastatud plutooniumi varude riigikaitse programmidest kõrvaldamise leppe, milles nähti olulist sammu desarmeerimisprotsessis.

Lisaprotokolli kohaselt vähendab kumbki riik oma rikastatud plutooniumi varusid 34 tonni võrra, tuumamaterjal põletatakse reaktorites.

Moskva otsus peatada Ühendriikidega sõlmitud relvaplutooniumi käitlemise kokkulepe oli sundkäik, ütles esmaspäeval Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

"Tahaksin rõhutada, et see oli sundkäik," sõnas Lavrov presidendi esmaspäevase dekreedi kohta.

Välisministri sõnul nägi Moskva leppes olulist sammu tuumadesarmeerimise suunas.

"Paraku on Ühendriigid astunud viimasel ajal Venemaa suhtes rea ebasõbralikke samme. Iseäranis on Washington kehtestanud väljamõeldud ettekäänetel Venemaa suhtes ulatuslikke majanduslikke ja muid sanktsioone. Alanud on NATO sõjalise taristu suurendamine ja USA vägede toomine Venemaa piiride lähedale. USA ja selle liitlased on avalikult ja häbenemata teatanud üleminekust Venemaa "heidutamise" poliitikale ning ähvardanud isegi Vene linnu terrorirünnakutega," ütles Lavrov.

"Kõik need Washingtoni sammud on viinud strateegilise stabiilsuse radikaalse muutumiseni ja piiravad üha enam Vene-USA koostööd tuumarelvastuse vähendamise alal," lausus Vene välisminister. "Meie otsus on märguanne Washingtonile, et katsed rääkida Venemaaga jõupositsioonilt, sanktsioonide ja ultimaatumite keeles, jätkates koostööd vaid USA-le kasulikes valdkondades, on määratud läbi kukkuma."

Kui Ühendriigid kohandavad oma poliitikat ja kõrvaldavad täielikult selles vallas koostöö peatamiseni viinud tingimused, oleme valmis jätkama kokkuleppe elluviimist, lausus Lavrov.

Tema sõnul ei ole Venemaa lahti ütlemas "kohustustest tuumadesarmeerimise vallas, sealhulgas relvaprogrammides kasutatava tuumamaterjali vähendamise teemal".

"Venemaa plutoonium, mis määratleti kaitsevaldkonna jaoks kasutuna, jääb relvadega seotud tegevustest väljapoole," ütles Lavrov.

Vene president Vladimir Putin andis esmaspäeval korralduse peatada Ühendriikidega sõlmitud relvaplutooniumi käitlemise kokkulepe, viidates Washingtoni "ebasõbralikele sammudele".

2000. aastal sõlmitud lepe lubas mõlemal tuumariigil vabaneda oma kaitseprogrammide tarbeks kasutatud rikastatud plutooniumist, milles nähti olulist sammu desarmeerimisprotsessis.

Mõlemad riigid kinnitasid lepet 2010. aastal.