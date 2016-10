USAs evakueeriti lennureisijad suitsema hakanud nutitelefoni tõttu

Tegemist on seega juba mitmenda sellise juhtumiga, milles Samsungi uue telefoniga probleemid tekkisid, edastab wthr.com.

Louisville´i lennujaama esindaja Natalie Chaudoin teatas kanalile Wave 3, et Boeing 737 oli valmis õhkutõusmiseks, et lennata Baltimore`i, kuid ilmnes, et pardal tekkis nutitelefoni tõttu kell 9.20 hommikul kohaliku aja järgi ohuolukord. Evakueeriti 75 inimest, keegi kannatada ei saanud, kuid lennuki põrandakattesse jäi põletusjälg kohta, kuhu mees viskas ülekuumenenud telefoni.

Kohale kutsuti tuletõrjeüksus, mille juhi Kevin Fletcheri kinitusel tuli lennukitäis inimesi vahetult enne väljalendu evakueerida.

Boeing 737 pardal olnud Brain Greeni teatel ostis ta uue Galaxy Note 7 kaks nädalat tagasi. Kuna Samsung palus ohtlikuks osutunud nutitelefonid tagastada, siis ka tema tegi seda ja sai vastu uue, mille ta arvas töökorras olevat. Lennuki pardal pani ta nutitelefoni taskusse, kui siis märkas kummalisust.

«Panin telefoni taskusse ja paar sekundit hiljem kuulsin heli, nagu keegi oleks krõpsuga suletava kilekoti avanud. Vaatasin ringi ja siis nägin, et mu taskust tuleb suitsu, tegemist oli minu nutitelefoniga,» meenutas ameeriklane.

Samsung, Southwest Airlines ja USA lennuturvalisuse amet ei kinnitanud, et tegemist oli just Galaxy Note 7-ga, kuid nad uurivad juhtunut.