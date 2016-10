Herkel: Gruusia valimiseelne õhustik ei olnud varasemast pingevabam

«Eelmisel nädalal oli tulistamine Goris, kus kaks inimest sai haavata Irakli Okruašvili kampaaniaüritusel. Okruašvili oli Saakašvili-aegne kaitseminister, pöördus siis Saakašvili vastu ning nüüd kandideerib majoritaarses ringkonnas sõltumatu kandidaadina,» kirjutab Herkel.

«Veel rängemaks võib pidada Rahvusliku Liikumise kandidaadi Givi Targamadze vastu suunatud atentaadikatset selle nädala algul. Targamadze pääses autopommiplahvatusest eluga. Targamadze puhul tuleb teada asjaolu, et teda on süüdistatud Venemaa 2012. aasta massimeeleavaldustele kaasaaitamises. Meediaäriga rikkaks saanud Targamadze juhtis varemalt kristlikke demokraate, kuid on nüüd lõplikult koha leidnud Rahvusliku Liikumise hõlma all.»

«Samuti on toimunud rida vägivallajuhtumeid Rahvusliku Liikumise tegelaste vastu ning mitmed nende regionaalsed bürood on segamini pekstud. Davit Bakradze ütles rahvusvahelistele vaatlejatele, et partei pigem väldib nende juhtumite siseriiklikku tõstatamist, sest õigust pole võimalik saavutada ning igasugust kurtmist võidakse võtta nõrkuse märgina,» märgib Herkel oma kirjutises.

Maa poliitiline lõhestumine on Herkeli hinnangul niisugune, milliseks see kujunes Saakašvili võimuperioodi viimastel aastatel. «Tõsi, Saakašvili ise on maalt lahkunud, tema oponendid Georgia Unistuse nimelisest parteist on juba pikka aega võimul, kuid võimuvõitlus ja selle mustrid on üsna samasugused,» selgitab Herkel.

«Viimased arvamusküsitlused näitavad Rahvusliku Liikumise arvestatavat tõusu. Kui Georgia Unistusele ennustatakse toetuseks 30-42 protsenti, siis Rahvuslik Liikumine järgneb erinevate allikate põhjal 19-32 protsendiga. Rahvusliku Liikumise juhid ise on oma väljavaadete osas veel palju optimistlikumad. Igal juhul võib eeldada seda, et katse peamist opositsiooniparteid marginaliseerida pole õnnestunud ning kui Rahvuslik Liikumine valitsusparteile lausa kandadele ei astu, siis oma praegust positsiooni parandab ta kindlasti,» kirjutab Herkel oma blogis.

«Kahe suure heitluses jäävad teised parteid pigem tagaplaanile. 5-protsendilise künnise piiril on Vabariiklased, Vabad Demokraadid, Demokraatlik Liikumine, Tööpartei ja paar uut populismimaigulist jõudu. Pole kuigi tänuväärne ennustada, kes neist künnise ületavad ja kes sellele alla jäävad. Georgia Unistuse kasuks räägib aga tõik, et väiksema toetusega nimekirjade hulgas on rohkem neid, kes on valmis koostööks pigem praeguse valitsuspartei kui Rahvusliku Liikumisega.»

Valimissüsteemi puhul tuleb Herkeli sõnul silmas pidada, et 77 parlamendiliiget valitakse proportsionaalselt üleriigiliste nimekirjade alusel ja 73 liiget tuleb ühemandaadilistest ringkondadest. Kuna ühemandaadilistes ringkondades on valituks osutumiseks vaja saada vähemalt 50 protsenti kõigist häältest, siis võib ennustada, et väga paljude ringkondade võitja ei selgu mitte 8. oktoobril, vaid mõne nädala pärast, kui teise vooru on jõudnud kaks esimeses voorus enim hääli saanud kandidaati.

«Seega saame me valimispäeval teada 150-liikmelise parlamendi pisut enam kui poole koosseisust. Lõpliku tulemuse selgitamine võtab veel aega – teise vooru kuupäev pole teada – ning siin võib ennustada vihast rebimist,» kirjutab Herkel.

Gruusias peetakse laupäeval parlamendivalimised, mis tõotavad pingelist heitlust kahe läänemeelse erakonna – miljardär Bidzina Ivanišvili Gruusia Unistuse ja eksiilis oleva ekspresidendi Mihheil Saakašvili asutatud Ühtse Rahvusliku Liikumise vahel. Hääletus algas kell 7 hommikul ja lõpeb kell 19. Telejaamade lävepakuküsitlused avaldatakse valimisjaoskondade sulgudes.