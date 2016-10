Ühendriikides süüdistavad kaks naist Trumpi käperdamises

Viis põhjust, miks 40 miljonit ameeriklast hääletab Trumpi poolt

Ameerika Ühendriikide vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump on nii mõnegi poliitilise jõu ja inimgrupi oma äärmuslike ja ärritavate seisukohtadega välja vihastanud, kuid ikkagi on umbes 40 miljonit ameeriklast, kes soovivad, et ta 8. novembril toimuvatel valimistel võidu saaks.