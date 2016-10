Stjuardessi välimust kommenteerinud mees visati lennukist välja

«Oo, kenake (Ooh, sexy!)!» hüüdis meesreisija enne õhkutõusu päästevesti kasutamist õpetanud stjuardessile. Sellisena kirjeldas 9. oktoobril lennufirma Alaska Airlines reisilennukis aset leidnud intsidendi algust pealtnägijast naisreisija oma suhtlusvõrgustiku Facebook kontol.

«Ta istus keskel ning mõlemal pool tema kätt istusid naised, kes tundsid end nähtavalt ebamugavalt. Kohe tema ees istuvad kaks naist ja mina vahetasime pilke, mis rääkisid ebamugavustundest,» kirjeldas reisija vahejuhtumit lennukis, mis valmistus stardiks Seattle´ist Tacomasse.

«Lennusaatja võttis vesti seljast, kõndis tema juurde ja ütles: «Te peate olema lugupidav!» ning kõndis seejärel tagasi, et jätkata oma tööd,» jätkas pealtnägija. Meesreisija olevat seepeale stjuardessile vastanud: «Olge nüüd, ma lihtsalt mängisin teiega! (C’mon, I’m just playing with you!)»

Stjuardess olevat seepeale demonstratsiooni lõpetanud ning arutanud juhtunut kolleegidega. Seejärel palus lennukisse sisenenud lennujaama töötaja meesreisijal võtta oma asjad ja lennukist lahkuda. Seda oma süüd eitanud mees reisijate aplausi saatel ka tegi.

