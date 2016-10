Obama: Trumpi meelitused Putini aadressil on «pretsedenditud»

«Trumpi jätkuvad meelitused härra Putini aadressil ja Putinist malli võtmise ulatus paljudes tema poliitikates ja lähenemises poliitikale on USA poliitikas seninägematu,» ütles Obama ajakirjanikele.

Presidendi sõnul ei suuda Trump teda viimasel ajal üllatada. «Mind üllatab ja häirib palju rohkem asjaolu, et on vabariiklaste ametnikke, kes on olnud ajalooliselt vankumatult Vene-vastased ning on mind isegi rünnanud diplomaatilise läbikäimise eest nendega, kes toetavad ja mõnel juhul isegi kordavad tema seisukohti,» lausus Obama