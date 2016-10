Norra jälgib Vene sõjalaevade grupi liikumist Vahemerele

Barentsi meres Severomorskis baseeruvat Vene sõjalaevastiku lipulaeva lennukikandjat Admiral Kuznetsovi ja veel seitset laeva pildistati esmaspäeval rahvusvahelistes vetes Norra ranniku lähedal, ütles Norra relvajõudude ühendstaabi kõneisik major Elisabeth Eikeland AFP-le.

«Meid on teavitatud, et nad on teel Vahemerele,» sõnas Eikeland. «Ei juhtu just iga päev, et nii palju laevu sõidab üheskoos Norrast mööda.»

Vene lennukikandja ja laevastikugrupi liikumist jälgib Norra mereväe fregatt, hiljem võtavad saatmise üle teised NATO liikmed, lisas Eikeland.

Venemaa teatas laupäeval, et riigi ainus lennukikandja Admiral Kuznetsov suundub Vahemere idaossa, et tugevdada Moskva sõjalist kohalolekut regioonis, kus Vene sõjalennukid osalevad õhurünnakutes Süüria valitsusvägede toetuseks.

Vene kaitseministeerium teatas, et lennukikandjat Admiral Kuznetsov saadavad lahingristleja Pjotr Veliki, hävitaja Viitseadmiral Kulakov ning mitu suurt allveelaevatõrjelaeva.