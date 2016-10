Rasmussen ütles Riia julgeolekukonverentsil, et NATO otsused suurendada alliansi kohalolekut Balti piirkonnas on väga tähtsad ja õiged, ja ei välistanud võimalust, et kui Venemaa jätkab Balti riikide provotseerimist, võib NATO sõjalist kohalolekut piirkonnas veelgi suurendada.

«Ma ei välista, et alalised baasid võivad mõnes riigis vajalikuks osutuda, et allianss oleks võimeline rünnaku korral NATO liikmesriigi vastu kiiresti reageerima,» sõnas aastatel 2009-2014 NATO peasekretärina tegutsenud Rasmussen.

Samas väljendas ta hämmastust mõnede Euroopa Liidu riikide seisukohtade üle Baltimaade toetamisel. Taani ekspeaminister ei mõista enda sõnul, miks Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia leiavad, et selline toetus ei ole vajalik.

NATO endine peasekretär meenutas, et kogu NATO olemasolu mõte on reageerida ohu korral mõnele alliansi liikmesriigile. Kui sellist reaktsiooni ei tule, tähendab see NATO lõppu ja kokkuvarisemist, ütles ta.

Rasmusseni sõnul etendavad Ühendriigid NATO kollektiivkatses tohutut rolli. Ta avaldas lootust, et Ühendriigid võtavad presidendivalimiste järel suurema rolli autokraatlike riikide võimu vähendamises maailmas.

Rasmussen meenutas liikmesriikidele, et nad peavad jätkama oma kaitsevõimesse investeerimist, ja tervitas Läti otsust suurendada kaitse-eelarve kahe protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Riia konverentsil osaleb üle 600 välisriikide julgeoleku- ja välispoliitikaeksperdi, diplomaadi, poliitiku, akadeemiku, äritegelase ja meediaesindaja.

Tänavuse konverentsi peateemad on Euroopa Liidu roll maailmamajanduses, Brexiti mõju EL-i tulevikule, NATO ja selle võime kohaneda 21. sajandi väljakutsetega, Lääne suhted Venemaaga ning idapartnerlusriikide ees seisvad väljakutsed.