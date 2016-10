Mässuliste rünnakutes hukkus Aleppos ööpäeva jooksul 15 inimest

«Viisteist tsiviilisikut on Aleppos tapetud ning üle 150 on saanud erinevas astmes vigastusi viimase 24 tunni jooksul. Tegemist on peamiselt šrapnellivigastustega jalgades, kätes ja alakehas,» lisati avalduses.

Eile korraldasid mässulised Aleppos suurtükirünnaku kaheksa linnaosa pihta, kasutades lõhkeainetega täidetud gaasiballoone, miine ning teisi lõhkeaineid, seisis lepituskeskuse raportis.

Lepituskeskuse väitel korraldasid mässulised Aleppos rünnaku ka algkooli vastu, kus hukkus kolm koolilast.

Süüria ülestõusnud alustasid eile pealetungi valitsusvägede piiramisrõnga murdmiseks Aleppo idapoolsete linnaosade ümber. Valitsusväed teatasid pealetungi tagasilöömisest. Venemaa pole Aleppos õhurünnakuid korraldanud alates 18. oktoobrist.