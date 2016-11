Iraagi väed jõudsid Mosulisse

«Seal on palju džihadiste. Oli targem taganeda ja uus rünnakuplaan koostada,» ütles terrorismivastaste eliitvägede anonüümsust palunud ohvitser.

Mõned eliitvägede üksused jäid veel linna.

Ühendriikide juhitud koalitsioon on viimase paari päeva jooksul intensiivistanud õhurünnakuid, kuigi IS-i süüdatud autokummid on täitnud taeva linna kohal suitsuga. Suitsukardina eesmärk on rühmituse võitlejaid kaitsta.

Iraagi suuruselt teises linnas Mosulis on hinnanguliselt 3000-5000 võitlejat. Linnas arvatakse olevat lõksus umbes miljon tsiviilisikut.