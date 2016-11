90-aastane Attenborough tegi muidugi nalja, kuigi ta on varemgi kritiseerinud Trumpi kliimamuutuste eitamist ja võrrelnud Trumpi populistlikku võitu Suurbritannia eraldumisega Euroopa Liidust, sõnades, et Brexit oli rumalalt korraldatud referendumi tagajärjel tekkinud segadus.

«Populismi ja parlamentaarse demokraatia eristamisel on palju segadust. Seetõttu oleme praegu ka selle Brexiti-jama sees, kas pole?» sõnas Sir David Trumpi kampaaniat Brexitiga võrreldes.

Küsimusele, kuidas suhtub Attenborough sellesse, et Ühendriigid valivad presidendi, kes väidab, et kliimasoojenemine on hiinlaste vandenõu, peitis mees näo kätesse.