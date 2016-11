Moskva USA-ekspert: suhteid peab hakkama nullist üles ehitama

«Mulle tundub, et üheselt on raske öelda, kas Trump on Venemaa jaoks parem valik kui Hillary Clinton,» rääkis ekspert. Tema arvates oleks Clinton olnud rohkem ettearvatavam ja arusaadavam. «Tema poliitiline liin on teada, paljuski oleks ta jätkanud Obama liini. Mida oodata Trumpilt - keegi ei tea! Mitte ainult Venemaal.»

Siiski arvatakse üldiselt, et Trump on rohkem meelestatud suhete parandamisele Venemaaga, kui oli Clinton. «Vähemalt kui arvestada, mida Trump rääkis valimiskampaania ajal. Küsimus on nende praktilises realiseerimises. Täpsemaid prognoose saab teha alles peale uue administratsiooni esimesi samme,» märkis Jevtihevitš.

Eksperdi sõnul ei tasu arvestada, et lühiajalises perspektiivis õnnestub lahendada kõik kogunenud probleemid. «Venemaa muidugi loodab nüüd positiivsele dialoogile USAga. See on eluliselt vajalik ja olemasolevatest erimeelsustest hoolimata on meil ühiste huvide sfäärid,» jätkas Jevtihevitš ning nimetas siinkohal eelkõige võitlust terrorismi ja ekstremismi vastu, tuumarelva leviku tõkestamise režiimi tugevdamist. Samuti on olemas võimalused koostööks ka Arktikas ja humanitaarvaldkonnas.

«Kujutan ette, et olemasolevas olukorras on Venemaa-USA suhetes esmaseks ülesandeks välja töötada uued koostöö reeglid ning - seda eelkõige lühiajalises perspektiivis - välja töötada reeglid rivaalitsemise kohta ja saavutada [üksteise käitumise] ennustatavus,» pakkus Jevtihevitš.

Naise sõnul seisneb peamine raskus selles, et lõhutud on kahepoolsete suhete kõik instituudid ja mehhanismid, mis töötati välja paljude aastakümnete jooksul alates juba Nõukogude Liidu ajast. Seetõttu leiab ta, et Venemaal ja USA-l seisab ees ülesanne töötada uuesti, praktiliselt nullist alates välja need mehhanismid. «Sellest saab aga rääkida alles siis, kui toimub suhete vähemalt mõninganegi soojenemine.»

«Mis puudutab sanktsioone, siis Venemaal on raske ennustada, kuidas olukord hakkab arenema,» arvas Jevtihevitš ja viitas seejärel Putini pressisekretärile Dmitri Peskovile, kelle sõnul on see nende riikide küsimus, kes sanktsioonid kehtestasid.