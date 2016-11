Graafik: Millised ELi riigid saadavad enim inimesi maalt välja?

Tabeli tipus figureerib Kreeka, olles esitanud 104 576 riigist välja saatmise korraldust. Brexiti kodumaa Suurbritannia on eestpoolt kolmas, möödunud aasta jooksul esitas Ühendkuningriik ELi mittekuuluvate riikide kodanikele 70 020 väljasaatmise korraldust.

Oluline on aga siinkohal mainida, et väljasaatmise korralduse esitamine ei tähenda veel, et need inimesed enam riigis ei viibi. Mõned neist on vabatahtlikult nõus maalt lahkuma, kuid teised püüavad peale maalt väljasaatmise otsust migratsiooniametnike vaateväljast eemale hoida, elades ja vahel ka töötades ELi liikmesriikides illegaalselt edasi.

You will find more statistics at