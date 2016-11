Mehhiko president lubas kõnelusi Trumpiga

«Pidades silmas seisukohti, mida presidendiks valitud Trump on võtnud, asetame rõhu dialoogile kui teele uue kava loomiseks meie kahepoolsete suhete jaoks,» ütles Peña Nieto Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) foorumi tippkohtumisel.

Presidendi sõnul on Mehhiko jaoks suhted Ühendriikidega keskse tähtsusega, arvestades kahe riigi praegust kaubavahetuse ja lõimituse taset.

«Nagu ülejäänud maailmgi, on Mehhiko alustamas uut ajajärku suhetes USA-ga ning kaubanduses tahame anda nendele suhetele õiglase väärtuse,» ütles Peña Nieto.

Ta kritiseeris varjatult Trumpi propageeritud protektsionistlikke poliitikaid. Kinnisvaramagnaat on sarjanud vabakaubandusleppeid, mis on tema sõnul saatnud USA töökohad Mehhikosse ja teistesse odava tööjõuga riikidesse.

«Ärme laseme end segadusse ajada nendel protektsionistlikel meeleoludel, mis on hakanud mitmel pool maailmas kasvama. Usun, et globaliseerumine on toonud rohkem kasu kui kahju,» sõnas Mehhiko riigipea.

Peña Nieto tõrjus Trumpi üleskutseid tühistada või uuesti läbi rääkida USA-d, Kanadat ja Mehhikot ühendava Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe (NAFTA) üle, öeldes, et tema riik on ka edaspidi jõuline avatuse propageerija.

Samas avaldas ta valmisolekut kaasajastada mõnesid leppe aspekte, nagu keskkonna- ja tööküsimused.

Mehhiko ja USA kaubandusmaht ulatus mullu 532 miljardi dollarini ning Mehhiko ligipääsu Ühendriikide turule tagab 1994. aastal sõlmitud NAFTA.

Peña Nieto plaanib Trumpiga kohtuda veel enne, kui kinnisvaramagnaat 20. jaanuaril USA uueks presidendiks vannutatakse.