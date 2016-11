Trump ei kavatsegi Clintonit trellide taha saata

Otsuse avalikustas Trumpi endine kampaaniajuht Kellyanne Conway ja tegemist on seni suurima kandideerimislubadusest taganemisega. Trump ähvardas Clintonit juba oktoobris toimunud teise kandidaatide debati ajal, et kui ta võidab määrab ta Clintoni «asja» uurima eriprokuröri.

Võitluses Clintoniga sai vabariiklaste kandidaadi Trumpi toetajate üheks tunnuslauseks «pane ta (Clinton) luku taha». Trump tõstatas kogunemistel mitmeid korda Clintoni vangi panemise küsimuse, mõnikord lubades seda isiklikult teha.

Kuid peale valimisi keeldus Trump intervjuudes Wall Street Jounaliga ja 60 Minutiga vastamast küsimusele, kas ta oma lubaduse täidab. «Ma mõtlen selle peale,» sõnas jaanuaris ametisse astuv president. Ta tegi pahandust aga üldiselt on Clintonid head inimesed, arvas Trump.

Wall Street Jounalile ütles ta, et on selle peale palju mõelnud aga soovib selle kõrval ka palju muud ära lahendada.

Clinton kasutas välisministrina valitsuse ja eraasjade ajamiseks eraserverit. Uudisteagentuur Associated Press avalikustas serveri olemasolu 2015. aastal ning sestpeale on see korduvalt olnud vabariiklaste ja avalikkuse löögi all.

Videos lubab Trump määrata Saatanale (nii nimetab Trump Clintonit) eriprokurör, kes tema kaasust uurima hakkab.