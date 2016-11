Vaata, kes said Obamalt presidendi vabaduse medali

Presidendi Vabadusmedal on austusavaldus ideele, et meil kõigil, olenemata sellest, kust me tuleme, on võimalus muuta seda riiki paremaks, ütles president Barack Obama avalduses.

«Alates teadlastest, filantroopidest ja teenistujatest ning lõpetades aktivistide, sportlaste ja kunstnikega, need 21 üksikisikut on aidanud viia Ameerikat edasi, inspireerinud miljoneid inimesi kogu maailmas,» ütles Obama.

Presidendi Vabadusmedali saajate hulgas on filminäitlejad Tom Hanks, Robert De Niro ja Robert Redford, koomik ja telesaate juht Ellen DeGeneres. kultuuriikoon Diana Ross, muusikalegend Bruce Springsteen, stsenarist ja produtsent Lorne Michaels, korvpallitähed Michael Jordan ja Kareem Abdul Jabbar, filantroobid Bill ja Melinda Gates, arhitekt Frank Gehry, kunstnik Maya Lin, füüsik Richard Garwin ja matemaatik Margaret Hamilton.

Autasu võtavad vastu:

Näitleja Robert Redford. FOTO: NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Melinda ja Bill Gates. FOTO: Andrew Harnik/AP/Scanpix

Näitleja Tom Hanks. FOTO: Andrew Harnik/AP/Scanpix