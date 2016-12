Donald Trumpi kommunikatsioonijuhiks valitud Jason Miller loobub ametist

Miller nimetati Trumpi administratsiooni kommunikatsioonijuhiks neljapäeval, kuid nädalavahetusel tehtud avalduses teatas ta, et soovib veeta rohkem aega oma perekonnaga.

"Pärast perekonnaga veedetud nädalat, mis oli pikim aeg, mida ma olen saanud nendega veeta alates 2015. aasta märtsist, on selge, et nad peavad olema praegu minu tähtsaim prioriteet," ütles Miller avalduses, lisades, et tema abikaasa on lapseootel.

"Praegu ei ole õige aeg alustada nii nõudliku uue töökohaga nagu Valge Maja kommunikatsioonidirektor," sõnas ta.

Miller oli tegutsenud Trumpi tähtsa kõneisikuna ning tema ülesanne kommunikatsioonijuhina oleks olnud uue administratsiooni meediastrateegia kujundamine.

Miller ütles avalduses, et kommunikatsioonijuhiks saab Trumpi kõneisik Sean Spicer.