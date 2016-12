Trump nimetas ametisse oma eriesindaja rahvusvahelisteks kõnelusteks

Jason Greenblatt on üks tema peamine nõunik USA-Iisraeli suhetes ning on töötanud Trump Organizationis üle kahe aastakümne ja on praegu selle asepresident ja õigusküsimuste juht.

Trump ütles avalduses, et Greenblattil on suur läbirääkimiste kogemus tähtsates ja keerulistes tehingutes tema nimel. Samuti on tal kogemus konsensuse loomisel rasketel ja tundlikel teemadel.