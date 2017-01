Ameerika pood: Obama ja teised moslemid hoidku eemale

Mayhilli nime kandev kauplus on hoidnud provotseerivaid silde väljas väidetavalt juba aastaid ning müünud neid ka klientidele. «See on olnud siin kaua aega,» rääkis meediale endine töötaja Marlon McWilliams. Tema sõnul läksid hästi kaubaks ka Bill ja Hillary Clintoni pilkavad sildid; samuti tahvel, mis reklaamis Obama nime kandvat tualettpaberit.

Sellegipoolest ütles McWilliams, et müügisolevad sildid – mõnel on näiteks kirjas «Kõik elud loevad» (vihje mustanahaliste õiguste eest võitlevale liikumisele «Mustad elud loevad») – on solvavad ning enam ta kaupluses ei käi. Kuulduste järgi pani pood eelmisel aastal ka välja sildi «Tapke Obama».

Radikaalsed sõnumid on pälvinud sotsiaalmeedias rohket vastukaja, kuid siiamaani pole keegi esitanud ametlikku kaebust ja seega pole politsei algatanud ka uurimist. Pood ise on müügis hinnaga ligi 350 000 dollarit.

«Pannes üles sildi, mille järgi võivad ainult teatud inimesed poodi siseneda, osalete te täpselt samas diskrimineerimises, mille kaotamise nimel me nii palju aastaid võitlesime,» kirjutab üks Facebooki kasutaja.