Narkomaan on parkinud oma käru Vancouveri mitteametliku süstimispunkti ukse taha, mida hoiavad elus vabatahtlikud.

Kanadas Vancouveri kesklinnas huilgavad lakkamatult kiirabisireenid, kui meedikud tõttavad appi järjekordsele üledoosi saanud narkosõltlasele. Narkomaane on hakanud surema sellisel määral, et linna surnukuurid on täis saanud.