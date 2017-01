Breedlove: NATO peab suutma laiemalt tegutseda

USA erukindral ütles pärast Leedu välisministri Linas Linkevičiusega kohtumist, et NATO peab taastama oskused, mis läksid kaduma Afganistani missiooni ajal.

«Kas teil on meeles, et meie allianss tegi Afganistanis suurepärast tööd, aga see oli võitlus mässajatega, väikeste üksuste töö. Me peame taastama võime tegutseda laiemates üksustes ja laiemas ulatuses,» sõnas ta.

NATO-l on kavas paigutada sel aastal Venemaa heidutamiseks Kesk- ja Ida-Euroopasse 8000 sõdurit. USA saadab brigaadi Poola, Balti riikidesse ja Poola paigutatakse rahvusvahelised pataljonid. Kavas on ka sagedasemad sõjaväeõppused.