Venezuela harjutab õppustel riigi kaitsmist USA eest

Naftariigi suurejoonelistes õppustes osaleb üle 76 000 sõduri ja pool miljonit tsiviilisikut ning need korraldatakse maal, õhus ja merel. Nende eesmärgiks on harjutada Ühendriikide sissetungikatse tõrjumist, sest Venezuela näeb USAs ohtu.

Riigitelevisioonis näidati eile põõsastesse peitunud Vene relvastusega kaitsemaskeeringus sõdureid hüüdmas «sotsialistliku isamaa eest», kes harjutasid riigi kaitsmist. «Oleme valmis oma maad kaitsma, iga sentimeetrit, naabruskonda ja tänavat,» sõnas Maduro ühe õppuse käigus.

Viimase nädala jooksul arreteeriti kolm Venezuela opositsiooni aktivisti ja uurimise all on kahekordne presidendikandidaat Henrique Capriles. Opositsioon on üritanud Madudro võimult eemaldada, kuid nende üritused korraldada plaanivälised presidendivalimised on peatatud.

«Hoiatame Ameerika imperialiste, et kujutame endast ohtu, sest soovime rahu ja sotsialismi,» saatis valitsusliige ja sõjaväelane Diosdado Cabello USA-le teate. «Sina, (USA president Barack) Obama oma Nobeli rahupreemiaga oled igasse maailma nurka viinud sõja.»