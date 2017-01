Briti peaminister ähvardas Brexiti kõnes ELi

«Me ei pea silmas Euroopa Liidu huve, vaid soovime parimat lahendust Ühendkuningriigile. Kuid pean rõhutama, et me ei soovi ELile halba, vastupidi, tahame luua ELiga uue partnerlussuhte,» ütles May Londonis peetud kõnes. «Me jääme liitlasteks ja lähedasteks naabriteks. Nii majanduses kui julgeolekuküsimustes.»

May rõhutas, et eesmärgiks seatakse Suurbritannia ühtsus ja kõigi kuningriigi osade huvide arvesse võtmine. «Seame sihiks ühtsuse tugevdamise. Nii Šotimaa, Walesi kui ka Põhja-Iirimaa häält võetakse Brexitis kuulda. Kõigile peab see sobima ja läbirääkimised on käimas.»

«Lõpeb aeg, mil me panustame ELi suurte rahasummadega. Tahame globaalseid majandussuhteid ja avastada uusi turge. Oleme juba alustanud riikidega majandusläbirääkimisi,» sõnas May ja rõhutas, et kõik riigid, kes soovivad britte EList lahkumisotsuse eest karistada, peavad arvesse võtma, et Suurbritannial on võimekus kehtestada vastusanktsioone.

May sõnas, et edasiviivad läbirääkimised on kasulikud nii Euroopa Liidule kui ka Suurbritanniale.

«Eurooplased jäävad meie riiki teretulnuks ja loodetavasti jääb see nii meiegi kodanikele ELis,» ütles May. «Sellest hoolimata hakkame kontrollima immigratsiooni ja kõik oskustöölised ning haritlased jäävad teretulnuks. Immigratsioon on pannud meie riigi ja selle sotsiaalsüsteemi suure surve alla. Hääletajate soov on selge: Brexit peab tähendama immigratsiooni kontrollimist.»

May lisas, et Suurbritannias juba elavatele eurooplastele tuleb tagada õigused. «Soovime jääda heaks naabriks ja partneriks aga me ei soovi osalist ELi liitu- midagi, mis meid poolenisti sisse jätaks. Lahkume euroopa liidust, kuid mitte Euroopast.»

CNNis May kõnet analüüsinud ekspertide arvates on May plaanis välja valinud ELi leppe parimad osad, ning välja jätnud ebameeldivama. Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on aga hoiatanud, et EList lahkumisel ei saa Suurbritannia hakata valima, mida tahab ja mida mitte.

Eksperdid tõid välja, et May näis kõnes ELi hoiatavat või isegi ähvardavat.