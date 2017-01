Bulgaaria uus president loodab Trumpi peale

«Kriis NATO ja Euroopa Liidu vahel ühelt ja Venemaa vahel teiselt poolt on ilmne. Täiendav vastasseis seda lahendada ei aita. Külm sõda on kurb minevikukogemus,» ütles Bulgaaria tulevane president Rumen Radev.

«USA presidendivalimiste tulemus ja uus poliitiline kliima maailmas annavad lootust, et dialoog taastub varsti,» ütles kaks päeva pärast Trumpi ametisse astuv Radev parlamendis.

Endine õhujõudude komandör Radev (53), keda toetasid opositsioonilised sotsialistid, valiti Bulgaaria presidendiks 15. novembril. Ametikoht on suuresti tseremoniaalne.

Valmiskampaania ajal kutsus ta tühistama Euroopa Liidu sanktsioone Venemaale ja ütles, et 2104. aastal annekteerinud Krimm on Venemaa osa de facto.

Venemaa president Vladimir Putin tervitas tema valimisvõitu ja avaldas lootust, et see toob kaasa uued tuuled vennasrahvaste suhetes.

Radev on siiski rõhutanud, et Bulgaaria peab jääma Euroopa Liidu liikmeks. Eile kutsus ta blokki iga hinna eest ühtseks jääma. ELi ja NATOse kuulumine on tema sõnul Bulgaaria strateegiline valik, mida ei tohiks kahtluse alla seada.

Radevi valimine tõi kaasa paremtsentristist peaministri Boiko Borisovi ja tema valitsuse tagasiastumise. Uued valimised on märtsi lõpus. Varasemate poliitiliste kogemusteta Radev saadab eeldatavasti järgmisel nädalal parlamendi laiali, teeb teatavaks valimiskuupäeva ja määrab ametisse tehnokraatide valitsuse.