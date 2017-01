Üllatav detail: Trump pole terve oma elu tilkagi alkoholi võtnud

Kuigi suur hulk kuulsusi on otsustanud inauguratsioonitseremoonia sel aastal vahele jätta, lendavad USA pealinnas siisi paljudes kohtades pudelitelt korgid ja kõlksuvad klaasid, kirjutab BBC. Trumpi toetajad tõstavad rõõmsa päeva puhul klaasi uue presidendi terviseks, vastased leiavad samast allikast aga lohutust.

Alkohol on homse ajaloolise hetke puhul oluliseks elemendiks ka mujal maailmas toimuvatel sündmustel. Näiteks Londonis asuv Old Queen Head pubi korraldab Donald Trumpi ametisse astumise puhul maailmalõpu-teemalise peo.

Päeva peakangelane ei kavatse aga homme tilkagi võtta, ei oma esimestel tundidel maailma võimsama poliitikuna ega edaspidi.

«Ma pole kunagi napsu võtnud,» teatas Trump telekanalile Fox News pärast novembrikuiseid valimisi. Erinevalt kaasvabariiklasest George W. Bushist, kes loobus alkoholist oma 40. sünnipäeval, on Trump terve oma elu alkoholist eemale hoidnud. USA presidentide kontekstis teeb see temast haruldase nähtuse.

Trumpi kainuse põhjuseid tuleb otsida tema perekonnast. Tema vanem vend Freddi suri alkoholismiga seotud haiguse tõttu vaid 42-aastaselt. Trump oli oma venda jumaldanud.

«See oli mu jaoks väga keeruline aeg,» selgitas Trump ja lisas, et venna surm aitas tal lõplikult veenduda, et ta ei kavatse kunagi alkoholi juua. «Kui ei alusta, ei teki kunagi ka probleeme. Kui alustad, võib probleem tekkida. Ja sellest on raske lahti saada,» rääkis Trump Foxile.

Trumpi arvamuse kohaselt võib üksainuke jook inimese sõltuvusse paisata. Ka kardab ta, et tal võib olla olemas geen, mis teeb mõõduka alkoholitarbimise võimatuks. Alkoholist hoidumist on ta nõudnud ka kõigilt oma järeltulijatelt.

«Iga päev kordasin neile: ei alkoholile, ei narkootikumidele, ei sigarettidele. Olen oma laste puhul alkoholi suhtes väga karm olnud,» avaldas ta.