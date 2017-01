Ärimagnaat: Trump kukub läbi ja Brexit ei pea vastu kolme päevagi

Donald Trump on potentsiaalne diktaator, kes kukub läbi ja Theresa May ei püsi võimul kolme päevagi, sõnas George Soros intervjuus Bloombergile.

86-aastane Ungari-Ameerika päritolu investor nimetas Trumpi veel isehakanud kelmiks, kes plaanib algatada kaubandussõda, millel võivad kogu maailmale olla rängad tagajärjed.

«Ma isiklikult olen veendunud, et Trump kukub läbi,» sõnas Soros Bloombergile antud intervjuus. «Mitte endasuguste inimeste pärast, kes tema ebaõnnestumist soovivad, vaid seetõttu, et tema peamised printsiibid on vastukäivad.»

Soros, kes toetas Hillary Clintoni kampaaniat, lisas ka, et Trump ei oodanud oma võitu, see tabas teda üllatusena. Sorose väitel ei olnud Vene president Vladimir Putin aga sugugi üllatunud.

Lisaks arvas ärihiiglane, et finantsturgudel ei saa olema just kõige paremad näitajad, kuna Trumpi kabinetti ümbritseb suur ebakindlus.

Rääkides Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust, arvas Soros, et riik võib vahetult pärast lahkumist tagasi EL-i liikmeks astuda.

«Minu arvates ei ole tõenäoline, et peaminister Theresa May võimule jääb. Tal on juba praegu väga killustunud valitsus ja väga väike parlamendienamus. Ja ma arvan, et ta ei pea vastu,» arvas Soros.

«Praegu on Suurbritannia kodanikud eitusfaasis. Majanduslik olukord ei ole nii halb, kui ennustati ja inimesed elavad heas usus. Kuid valuuta kukkumisega saab juhtivaks jõuks inflatsioon ja inimeste elustandardid langevad,» lisas ta.

«Sinna läheb natuke aega, kuid kui see lõpuks juhtub, mõistavad inimesed, et teenivad vähem, kui enne, kuna palgad ei jõua elukalliduse tõusule järgi. [..] 2019. või 2020. aastal võib tekkida olukord, kus Suurbritannia on sunnitud liidust lahkuma, kuid nad võivad lahkuda reedel ja liituda uuesti nädalavahetusel nii, et uus kava on juba esmaspäevaks valmis,» prognoosis Soros.