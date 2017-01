Trump kritiseeris Twitteris meeleavaldusi

«Vaatasin eile meeleavaldusi, kuid mulle tundub, et meil just olid valimised. Miks need inimesed ei hääletanud? Kuulsused toovad üritusele suurt kahju,» säutsus Trump.

Eile tuli USA linnades naiste juhitud meeleavalduste raames tänavatele üle kahe miljoni inimese, et näidata üles rahulolemust Donald Trumpi suhtes, kes kardetakse piiravat naiste, immigrantide ja vähemuste õigusi.

Massimeeleavalduste suurus peegeldab vastuseisu endisest tõsieluseriaali staarist presidendile, kes vannutati riigipeaks rekordiliselt madala toetusega. Trumpi toetus enne inauguratsiooni oli vaid 40 protsenti.

Popstaar Madonna tegi eile üllatusesinemise Washingtonis toimunud Naiste marsil, ühinedes sadade tuhandete meeleavaldajatega ja kostitades Trumpi kõnes karmide sõnadega.

Kuulsuste seast olid muuhulgas kohale tulnud veel Scarlett Johansson, Ashley Judd, America Ferrera, Michael Moore ja Gloria Steinem.