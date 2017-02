Le Peni tabasid uued hoobid

Europarlamendi juurdlus on üks Le Peni aprillis ja mais peetavate presidendivalimiste eel ähvardavatest katsumustest.

Veebileht Mediapart on nimelt avaldanud katked Euroopa Komisjoni korruptsioonitõrjebüroo raportist, millest nähtub, et Le Pen on võtnud omaks korralageduse ühe tema parlamendinõuniku maksetšekkidega. Europarlamendis on asja suhtes juurdlus algatatud.

Le Pen tunnistas täna usutluses raadiojaamale France Bleu raamatupidamisprobleeme europarlamendiga, kuid kinnitas, et tegemist ei olnud fiktiivsete töökohtade, libaametite ega millegi sellisega.

Le Peni parlamendinõunike asja uurivad ka Prantsuse võimud. Väidetavalt petsid Rahvusrinde liikmed europarlamendilt välja mitusada tuhat eurot, kasutades parlamendinõunikke erakonna poliitilises tegevuses, ehkki palka said nad parlamendist.

Samal ajal hoiatas ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra'ad Al Hussein Washingtonis, et Le Peni rahvuslike ideede toetuspinna laienemine võib maailmarahu ohustada.

Le Pen saatis eelmisel aastal Zeidile avaliku kirja, milles ta süüdistas rahvusvahelisi organisatsioone globaalse hüperklassi esindamises, mis põlgab rahvaid ja seega ka inimesi, nende mitmekesisust ja rikkusi.

Zeid ütles eile vastuseks, et Le Peni immigratsioonivastane partei manifesteerib sallimatust erinevate kommete, uskumuste ja mõtteviiside suhtes.

Tema sõnul ammutavad Le Peni sugused rahvuspoliitikud jõudu terrorismiohust.

«Kas me saame olla nii hoolimatud ja rumalad, et seame inimkonna tuleviku ohtu lihtsalt valimistulemuse nimel?»