Nagu julgeolekukonverentsi kõrvalürituse «Hübriidsõda ja rünnakud demokraatlike institutsioonide vastu» läbiviija Marco Gercke firmast Red Team kohe sissejuhatuseks teatab, on see, et tänavu ka ajakirjanikke sellele simulatsioonile lastakse, suur vastutulek.