Asüülitaotlejaid tagasi Afganistani transportinud lennuk lahkus Saksamaalt pooltühjalt

Kolmapäeval õhtul väljunud lennul oleks pidanud olema 50 afgaani, riigist lahkus aga vaid 18, sõnas eile Saksa siseministeeriumi pressiesindaja Tobias Plate.

Müncheni lennujaama buss viimas eitava asüüliotsuse saanud afgaane Kabuli suunas startivale lennule. FOTO: MATTHIAS BALK/AFP/Scanpix

Samas märkis pressiesindaja, et alati leidub neid, kes välja ei ilmu. «Põhjuseid võib olla erinevaid - tervislikud põhjused või siis on kellegi avaldus osutunud siiski edukaks, nagu praegu kolme inimese puhul on juhtunud. Aga on ka neid, kes on otsustanud võimude eest peitu pugeda või otsida asüüli kirikutest,» ütles ta, lisades, et kui maalt välja saadetavad teavad lahkumiskuupäeva pikemalt ette, on nö kadujate protsent kohe kõrgem.

«Seetõttu on valitsus otsustanud, et taolistest väljalendudest ei teavitata ette,» sõnas ta.

Sel nädalal Saksamaalt Afganistani lahkunud afgaanide rühm olid kolmas taoline kord alates detsembris Afganistani ja Euroopa Liidu vahel saavutatud kokkuleppe sõlmimisest, mille eesmärk on vähendada sisserännet Euroopasse.

Siiani on Saksamaalt tagasi Afganistani saadetud kokku 80 meest, kelle asüülitaotlus on saanud negatiivse vastuse.

Kuigi Saksamaa on vastuvõtnud peaaegu kõik riiki saabunud süürlased, on Berlin kinnitanud, et inimeste tagasisaatmine Afganistani pealinna Kabuli ei ole inimeste jaoks ohtlik, sest Afganistanis viibivad NATO koosseisus ka saksa väed, kelle ülesanne on tagada riigi stabiilsus.

Paljude liidumaa poliitikute tõttu ei ole see aga argument, väites, et Afganistan on jätkuvalt ohtlik keskkond.

