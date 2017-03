Vene professor: Putin valitseb veel kaua

Venemaa presidendivalimised peaksid seaduse järgi tulema 11. märtsil 2018, kuid pole võimatu, et need tõstetakse 18. märtsile, Krimmi Venemaaga ühendamise aastapäevale. Aasta enne valimisi rääkis usutluses Postimehele hiljuti praeguse presidendi Vladimir Putini režiimi jätkusuutlikkusest põhjaliku raamatu kirjutanud Dmitri Travin, et Putinit võib oma poliitikat pehmendama panna ainult tuntav majanduskasv. «See võimalus ei ole suur,» nentis Peterburi Euroopa ülikooli majandusprofessor Travin.