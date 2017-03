Juut sodis omaenda koduseintele haakriste

Andrew Kingi nimeline mees ütles, et avastas oma majaseinu kaunistavad natsisümbolid eelmisel kuul. Ta olevat tundnud seepeale kohest hirmusööstu. «Kogu see natsidega seotud ajalugu,» kirjeldas King oma emotsioone.

Sel nädalal võttis politsei ta aga vahi alla, süüdistatuna valekuriteost teatamise. Uurijad jõudsid tõdemuseni, et ta oli haakristid oma seintele ise maalinud ja nõuavad talt kautsjoniks 500 dollarit.

Kingi avaliku kaitsja sõnul on mehel diagnoositud skisofreenia. Kohalik rabi Matt Cutler ütles, et kuigi mees väidab end olevat juudi, pole tal õnnestunud veel ametlikult usku astuda. Ta lisas, et King pole oma probleemide tõttu sünagoogidesse teretulnud.