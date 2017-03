Suurbritannias sai gaasiplahvatuses viga 24 inimest

Ühe kannatanu vigastused on rasked.

Päästöötajad said väljakutse Bebingtoni kella poole kümne ajal õhtul.

Kohalike võimuesindajate andmetel kärgatas plahvatus ilmselt tantsustuudios, mille kõrval asuvas restoranis viibis õnnetushetkel mitmeid kliente. Hoone katus varises sisse.

Plahvatus raputas tugevasti ka teisi ümbruskonnas asuvaid hooneid.

Vigastatud toimetati Merceyside´i ja Chesteri haiglatesse. Raskelt vigastatu viidi Liverpoolis asuvasse Aintree haiglasse.

"Hoone on läinud. Minu välisuks on purunenud. See oli ikka võimas plahvatus, kuid põlengut ma ei näinud. Politsei ütles, et plahvatas gaas, " kirjeldas naabruses elav Bino Shan.