Suurbritannia nõuab õigust WhatsAppi kasutajate järgi luurata

Siseminister Amber Rudd sõnas, et on vastuvõetamatu, kui julgeolekuteenistused ei saa ligipääsu terroristide sõnumivahetusele.

Politsei on üritanud uurida Westminsteri ründaja Khalid Masoodi WhatsAppi kaudu saadetud sõnumeid.

«Ma proovin tagada luureteenistustele ligipääsu krüptitud teenustele nagu WhatsApp,» ütles Rudd BBC saates. «Meil on tekkinud olukord, kus julgeolekuteenistused ei saa ligipääsu terroristide kirjavahetusele.»

Rudd rõhutas, et pilgud on pööratud tehnoloogiafirmade poole, ning ka vähemtuntud firmadel on siin oma osa, vihjates turvalisele sõnumirakendusele nagu Telegram ja internetiblogi platvormile Wordpress.

«Meil on vaja sotsiaalmeediafirmade abi, Google`ite, Twitterite ja Facebookide abi,» kirjutas Rudd. «Kuid ka väiksemate firmade nagu Telegram, Wordpress ja Justpaste.it toetust.»