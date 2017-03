Šoti parlament hääletab iseseisvusreferendumi korraldamise üle

Konkreetselt on küsimus selles, kas parlament annab Šoti esimesele ministrile Nicola Sturgeonile volituse paluda Suurbritannia valitsuselt luba rahvahääletuse läbiviimiseks. Londoni luba on vaja selleks, et referendumi tulemus oleks õiguslikult siduv.

Šoti parlament arutas referendumi korraldamist juba eelmisel nädalal, kuid arutelu ja hääletus lükati edasi seoses Londonis korraldatud terrorirünnakuga.

Šoti elanikud hääletasid iseseisvuse üle 2014. aastal, kuid tookord toetas enamus hääletanutest Šotimaa jäämist Ühendkuningriigi koosseisu. Olukord muutus, kui enamus inglastest toetas Euroopa Liidust lahkumist. Šotimaal soovis enamus hääletanutest Suurbritannia jäämist EL-i.

Sturgeon tahab korraldada rahvahääletust 2018. aasta lõpus või 2019. aasta algul. Briti peaminister Theresa May on sellise ajakava tagasi lükanud.