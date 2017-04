Miks turvalisusele kulutatud miljardid Peterburi metrood plahvatusest ei päästnud?

2013. aastal kuulutati välja Kuni 2016. aastani tagasid Neevalinna metroos turvalisust vaid politseinikud, kirjutab Life.ru.

2013. aastal kuulutas Peterburi Metroo välja hanke turvalisuse tõstmiseks. Esialgse kava kohaselt oleks alates 2015. aastast kõigisse metroojaamadesse pääsenud ainult läbi metalldetektori. 73 jaama varustamiseks turvaseadmetega, personali väljaõpetamiseks ja palkadeks on kahel eelmisel aastal kulutatud kaks miljardit rubla. Hanke võitnud firma SNT, mis saatis Peterburgi nii metalldetektorid kui ka portatiivsed lõhkeainetuvastamise komplekte, aga ka seadmed plahvatuse mõju vähendamiseks.

Tarnija kinnitusel on tegu töökindla varustusega, kuid ei oska öelda, kuidas õnnestus terroristidel pommiga neist mööduda. Firma esindaja Dmitri Basovi sõnul võib probleem olla nö inimlikus faktoris.

Basovi sõnul peab vastavalt standardile iga nende süsteemiga varustatud metroojaama vestibüülis olema tööl ühes vahetuses viis inimest, aga hetkel töötavad vaid üks-kaks. «Üks inspektor lihtsalt ei jõua reageerida rahvamassile, ühe minuti jooksul läbivad viit või enamgi väravat sajad inimesed,» rääkis firmaesindaja.

Life.ru andmetel on metroosse paigutatud turvaseadmetega SmartScan C18 probleeme. need on liiga tundlikud ja reageerivad ka võtmetele, vihmavarjudele ja tahvelarvutitele.

Seadmed on paigaldatud malelaua kujuliselt ja seetõttu kiirgavad nad ka nö kõrval tsooni. Kui väravaid läbib rahvamass, siis pole võimalik tuvastada, kelle peale süsteem häiret annab. On võimalik, et terroristid kontrollisid varem metroojaamade turvalisust. Märtsis sulgesid eriteenistused kahtlaste esemete tõttu vähemalt viiel korral metroojaamu. 3. aprillil, kuus tundi enne plahvatust suleti kahtlase eseme tõttu tunniks ajaks metroojaam Tšernaja Reka.

FSB endise töötaja Sergei Vorontsovi sõnul näitavad plahvatuse tagajärjed, et pommi valmistamisel kasutati lõhkeainet, mida metalldetektor ei avasta, näiteks plastiit.