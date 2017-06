Aafrika migrandid ootavad pääsu tõotatud maale

35-aastane Symphorien Hounkanrin on pärit Benini vaesest Ketenou asulast. 11-aastaselt kooli pooleli jätnud Hounkanrini sõnul pole noortel peale kalastamise tema kodupaigas midagi muud teha.

Hounkanrini vennad ja teised lähisugulased on lahkunud Gabonisse Libreville’i ning Ekvatoriaal-Guineasse Malabosse. Mõlemat linna tuntakse naftakeskusena ja Hounkanrin soovib järgneda oma sugulastele.

«Seal on tööd. Seal saab palju teenida,» ütleb Hounkanrin silmade põledes. «Tagasi tulles saab maale ehitada kena maja, nagu teevad need, kes lähevad Euroopasse,» lisab ta.

Erinevalt levinud eksiarvamusest otsib üle poole kõigist Aafrika migrantidest ÜRO teatel tööd samal mandril. Sarnaselt 1,8 miljoni elanikuga Gaboniga tõmbavad ka teised hõredalt asustatud naftariigid igal aastal ligi hulgaliselt välistöölisi, kes saabuvad sinna riske trotsides Burkina Fasost, Malist, Nigeeriast ja Beninist.

«Keegi ei tea, kui paljud teekonda alustavad ja teel olles surevad,» tõdeb Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) esindaja Beninis Nassirou Afagnon.

Statistikat on tõepoolest vähe. Kuna Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) liikmesriikides kehtib vaba liikumine, pole migrantidel keeruline Calabari jõuda. Guinea lahe äärne vaikne sadamalinn asub nende soovitud sihtkohtadele väga lähedal.

Prahti mattunud väikese sadamasilla juures seisev ja end ettevõtte Maritime Union töötajaks nimetav mees lubab klientidele turvalist reisi, mille käigus nende dokumente ei kontrollita.

7000 nairat (20 eurot) on piisav pääsemaks naaberriiki Kameruni Limbe sadamalinna. Sealt viib teine paat 15 Lääne-Aafrika frangi (rahaühik kehtib Beninis, Burkina Fasos, Guinea-Bissaus, Elevandiluurannikul, Malis, Nigeris, Senegalis ja Togos – toim) ehk umbes 23 euro eest Gaboni.

Sama reisi eest Calabarist Gaboni küsib mõni käitusfirma kuni 350 000 Kesk-Aafrika franki (530 eurot) ühe reisija kohta, väidavad migrandid, kes on sellise teekonna ette võtnud.

Inimkaubitsejad on end Calabaris Marina lahe ääres sisse seadnud ning seal kutsutakse neid ärimeesteks. Päeval viivad nad kalamehi ja kaupa seaduslikult teistesse Nigeeria sadamatesse, kuid öösiti on nende paatide lastiks migrandid.

Veebruari lõpus lõi Nigeeria Cross Riveri osariigi justiitsminister Joe Abang häirekella. Ta ütles, et sama osariigi keskusest Calabarist on saanud inimkaubitsejate transiitparadiis.

«Nad kasutavad abajateäärseid sadamaid viimaks oma ohvreid sellistesse riikidesse nagu Kamerun, Ekvatoriaal-Guinea, Gabon jt,» sõnab Abang. «Kuid mul on neile halb uudis. Cross Riveri osariik pole kunagi olnud ega saa kurjategijate pelgupaigaks.»

Laguuni ääres asuv linnamuuseum tuletab meelde kadunud aega ja seda, kust Calabari rikkus pärineb. On irooniline, et linn oli 17. sajandist 19. sajandini suur orjasadam, kust veeti orje Uude Maailma.

Kohaliku efikunimelise hõimu liikmed püüdsid kinni sisemaalt pärit mehi ning müüsid neid siis eurooplastele. Kohalikus linnamuuseumis kirjeldatakse efikuid oskuslike läbirääkijatena.

«Meil oli tavaks müüa sajandeid oma inimesi valgetele, orjandus on osa meie mõtteviisist,» ütleb Cross Riveri osariigis varem ministrina töötanud Bassey Ndem ja lisab: «Kuid nüüd anuvad nad ise kohta paadis.»

Reis Calabarist Gaboni ja kaugemale võtab aega mitu päeva. IOMis töötava Agagoni sõnul on teekond väga hästi organiseeritud ning iga selle etapi juures puutuvad migrandid kokku nn agentidega.

Kuigi palju räägitud Vahemere ületustega võrreldes pole see teekond pälvinud nii palju tähelepanu, on reis siiski ohtlik. Ülekoormatud paadid lähevad sageli ümber.

Ühel jaanuari öösel jäi üks Hounkanrini kodukülast pärit noormees merel kadunuks. Teda Gabonis ees oodanud vanemad pole temast enam midagi kuulnud. «Side tema mobiiltelefoniga kadus peagi pärast Calabarist lahkumist ja rohkem pole olnud midagi kuulda. Paadid lähevad tihti katki,» ütleb Hounkanrin asjalikult.

Kohalikud immigratsiooniametnikud jäävad inimkaubitsejatele sageli alla, viimaseid aitab ka merepiiri nõrk valve.

«Enamikul juhtudel neid ei tuvastata,» tunnistab üks anonüümseks jääda sooviv ametnik. «Nad on hästi kohanenud ja meil pole piisavalt paate, et takistada abajates inimkaubitsejaid,» lisab ta.

Inimsmugeldajate ohvrid on ka lapsed, kellele kaubitsejad tulevad nende koju järele, valetades vanematele, et lapsed saadetakse kooli. Immigratsioonitöötaja sõnul sunnivad nende n-ö tädid ja onud neid sihtkohta jõudes hoopis tööle koduabiliste või tänavakaubitsejatena.

«Tegelikult on see orjandus,» ütleb ta ja lisab, et tegu on meeldetuletusega mitte väga kaugest orjandusminevikust.