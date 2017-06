Serbia ja Kosovo lõputud erimeelsused

Serbiast eraldunud Kosovol pole enam kui 110 riigi tunnustusest hoolimata ÜROs oma tooli, sest Belgradiga sõbralikes suhtes olev Moskva on need katsed vetostanud.

Serbia põhiseaduse järgi on Kosovo endiselt nende eestkoste all, kuigi 90 protsenti riigis elavatest inimestest on albaanlased. Peale serbia vähemuse on Kosovos teisigi rahvusrühmi ja kuus tähte Kosovo riigilipul esindavadki kuut peamist etnilist rühma. Albaanlased nimetavad lippu «rätikuks» ja usuvad, et selle kujunduse kasuks otsustati läänele pugemise ajendil.

Üle kogu riigi näeb lehvimas pigem Albaania kahepealise musta kotkaga lippu ja kohalikud albaanlastest ametnikud ei väsi kinnitamast, et see pole ihalus serblasi häiriva Suur-Albaania järele, vaid viitab seotusele Albaania inimeste ja kultuuriga. Paigus, kus elavad serblased, pole «rätikut» samuti näha, sealsed elanikud eelistavad Serbia riigilippu.

Pinged Belgradi ja Kosovo vahel on praegu suurimad, mida 2011. aastal alanud suhete normaliseerimise nimel algatatud läbirääkimistest saadik on nähtud. Kosovo sõda on jätnud kohalike hinge haavad ning praegu peaministriks pürgivat endist sissijuhti ja korra juba valitsusjuhi ülesandeid täitnud Ramush Haradinaji peab Serbia sõjakurjategijaks. Vastupanuvõitleja taust on ka riigi mõjuvõimsaimal poliitikul president Hashim Thaçil, kelle erakonnaga on Haradinaj sõlminud võimuliidu.

Valijanimekirja järgi elab hääleõiguslikke kodanikke Kosovos 1,8 miljonit ja kohalikele pakub see nalja – riik olevat arenenud demokraatias sedavõrd kaugele, et isegi beebidel on valimisõigus. Analüütikute hinnangul on nimekirjad lihtsalt vananenud, selline ebaselge olukord tekitab aga kahtlusi võimaliku valimispettuse suhtes.

Pretsedent on Kosovol 2010. aasta valimistest olemas: rahvusvahelised vaatlejad märkisid toona ära, et tol ajal peaministriks olnud Thaçi võimukantsis Drenica piirkonnas sooritati valimispettusi lausa tööstuslikus mahus.

Opositsiooni väitel elab riigis vaid 1,2 miljonit valimisõiguslikku kodanikku ja nad ei usu Kosovo valimiskomisjoni väiteid suurehulgalise Kosovo diasporaa kohta. Ametlikud andmed puuduvad aga ka väljarännu kohta.