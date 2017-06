Washington Post: Trump uurimise all õigusemõistmise takistamise eest

Takistamissüüdistused tekkisid mais, kui Trump vallandas FBI direktori James Comey. Comey ütles eelmisel nädalal senatkomisjonis tunnistust andes, et tema arvates vallandati ta Venemaaga seotud juurdluse tõttu.

Comey kinnitas ka, et olevat FBI direktorina Trumpile öelnud, et president ei ole uurimise all.

Post ja New York Times kirjutasid, et Mueller tahab küsitleda kolme Trumpi administratsiooni ametnikku, kes ei olnud seotud tema valmiskampaaniaga. Need on luuredirektor Dan Coats, riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) direktor Michael Rogers ja NSA endine asedirektor Richard Ledgett.