Taas rünnaku üle elanud Brüssel võõrustab terroriarutelu

Mitte et üleeilsest sündmuspaigast umbes kahe kilomeetri kaugusele eurokvartalisse ülemkogule saabuvad peaministrid ja presidendid vajanuks erilist meenutust.

Seda, et terror – mida on viimase paari aasta jooksul lähedalt tunda saanud tuhanded eurooplased – on tõsine risk, tajutakse piisavalt hästi niigi. Nii ajakirjas Foreign Policy lausa «islamistide boksipeatuseks» tituleeritud Brüsselis kui ka näiteks Pariisis, Nice’is, Berliinis, Stockholmis, Londonis ja Manchesteris.

Päev enne O. Z. initsiaalidega marokolase surmaretke Brüsselis peeti Luksemburgis sedasama ülemkogu ette valmistanud ELi riikide välis- ja kaitseministrite kohtumine. Seal osalenud tunnistasid taas, et terrorism on praeguse Euroopa üks suurimaid julgeolekuohte.

Kaitse oli juunikuise ülemkogu teemaks planeeritud juba palju kuid varem. Pidevalt rünnakuid korraldanud islamistid on aga taganud, et väga paljud liikmesriigid tunnevad otsest survet selle tippkohtumise selget fookust terroritõrjel hoida.

Vastavalt võtavadki Jüri Ratas ning tema ELi ametõed-vennad täna esimesel istungil korraga ette radikaliseerumise tõkestamise ning ELi välis- ja julgeolekupoliitika koostöö. Viimase puhul paistab võtmesõnaks olema abi, mida EL saab pakkuda oma lõuna- ja kagunaabritele, et nood takistaksid terrorismi Euroopasse valgumist.

Venemaad puudutatakse vaid põgusalt sellele järgneval õhtusöögil, kui räägitakse Minski kokkulepete täitmisest või siis pigem mittetäitmisest. Samal ajal on jutuks ka Pariisi kliimalepe, sel nädalal käivitunud Brexiti kõnelused ning suhtlus kahe olulise partneri – USA ja Türgiga.

Kuigi idanaabri käitumisele sel korral tõenäoliselt põhjalikku tähelepanu ei pöörata, ei osuta see suunamuutusele, vaid pigem praeguse poliitika vaikimisi jätkamisele. Järjekordne Venemaa-vastaste saktsioonide pikendus Ukraina kallal vägivallatsemise tõttu otsustati suurema kärata madalamal tasemel ära juba esmaspäeval.

Kui ELi kohtumise ametlik teemadering on läbi, lubatakse Ühendkuningriigi peaministril Theresa Mayl saalist lahkuda. Misjärel tegelevad ülejäänud nende päranduse jagamisega.

Nimelt on Ühendkuningriik praeguse seisuga võõrustajariigiks kahele ELi asutusele – Euroopa Pangandusametile (EBA) ja Euroopa Ravimiagentuurile (EMA). Soovi neist üks endale saada on väljendanud allesjäävast 27 liikmesriigist suurem osa. Sellest päranditaotlejate ringist end vabatahtlikult välja jätnud erandid on vaid Baltimaad ja Sloveenia.

Nagu kirjutas ajaleht EUObserver, ütlesid Eesti diplomaatilised allikad, et ELi agentuuri saamiseks lobitöö tegemise asemel keskenduvad nemad praegu kohe algavale eesistumisele. Viimane on ju ka omamoodi Briti pärand, sest algse kava kohaselt pidanuks Eesti eesistuma 2018. aasta esimesel poolaastal, kuid seoses sellega, et lahkujariik end järjekorrast välja arvas, pidid eestlased kiiremini valmis saama.

Lätlased ja leedulased märkisid samale väljaandele, et hindasid konkurssi enda jaoks liiga tihedaks. Sloveenia anonüümne allikas aga arvas, et nende riik on liiga väike ja nii lühikese etteteatamisajaga nad kindlasti end konkurentsivõimeliseks muuta ei suuda.

Mõni päev varem samuti EUObserveris ilmunud artikli kohaselt on samas oodata, et suureneb töökohtade arv juba praegu Tallinnas paiknevas ELi IT-agentuuris. Seda ennekõike seoses eelmainitud julgeolekuteemaga: nimelt tahetakse ühendada Euroopas ringi liikuvate inimeste andmeid sisaldavaid biomeetrilisi andmebaase ja samas suurendada ühenduse IT-turvalisust.

ELi julgeolekuvoliniku Julian Kingi sõnul tähendab see omakorda, et peagi esitab Euroopa Komisjon eelnõu, millega suurendatakse tuntavalt Tallinnas tegutsevat IT-agentuuri.