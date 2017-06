Brexiti inimõiguste pool jääb hoomamatuks

«Me soovime, et te siia jääksite,» kinnitas May, öeldes, et tahab leevendada Suurbritannias viibivate välismaalaste hirme. Lisaks andis peaminister lubaduse nende õigusi kaitsta.

Just ebaselgus ELi kodanike tulevaste õiguste suhtes oli üks põhjuseid, miks tabas May möödunud nädalal ELi ülemkogul välja käidud ettepanekut Brüsseli külm dušš.

«Brittide pakkumine on allpool ootusi ja riskib meie kodanike olukorra halvendamisega,» kommenteeris asja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk. Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker teatas aga otsesõnu, et brittide pakutavast ei piisa.

Eilse dokumendi avalikustamise järel kirjutasid Briti meediaväljaanded, et võrreldes möödunudnädalase ettepanekuga pole May uus 15-leheküljeline kava kuigivõrd konkreetsem.

Üks suur tüliõun on endiselt küsimus, kas Brexiti järel peaks ELi kodanike õiguste üle otsustama Euroopa Liidu kohus, nagu seda nõuab Brüssel, või Briti kohtud, nagu seda tahab May. Eile parlamendi ees kõneledes kinnitas peaminister, et Suurbritannias on hästitoimivad kohtud ning lõplik sõna peab jääma neile.

May lisas, et kedagi riigist välja saatma ei hakata ning perekondi ei lahutata. Need reeglid kehtivad välismaalastele, kes jõuavad riiki enne Brexiti toimumist.

Inimesed, kes on riigis juba viis aastat elanud, saavad hakata taotlema uut, spetsiaalselt neile mõeldud isikutunnistust. See tagab neile õigused, mis on valitsuse kinnitusel peaaegu samasugused nagu brittidel.

«Nad saavad kõik õigused, mis puudutab tööd, tervishoidu, haridust, sotsiaaltoetusi ja pensione. Neile ei laiene ainult valimisõigus,» selgitas üleeile BBC-le Brexiti-minister David Davis.

Ta lisas, et see kehtib kindlasti kõigile inimestele, kes saabusid Suurbritanniasse enne selle aasta 29. märtsi, mil Suurbritannia esitas avalduse Lissaboni leppe artikkel 50ga alustamiseks. Neile antakse ka kaks aastat armuaega, et riigis viibimist tõestada.

Uue ID-kaardi nõue tuleb halva üllatusena neile kümnetele tuhandetele ELi kodanikele, kes asusid möödunud aastal toimunud referendumi järel Briti elamisluba taotlema. Selleks tuli täita 85 lehekülge pikk keeruline formular. Kuid nagu May eile kinnitas, peavad toona bürokraatia kadalipu läbinud inimesed esitama nüüd uue avalduse ning automaatselt nad oma õigusi uude kategooriasse üle kanda ei saa.

See tähendab, et elamisloa eest välja käidud 65-naelane (umbes 74 eurot) riigilõiv, millele lisanduvad kopsakad õigusalased kulud, on tühja makstud. Selle aasta märtsi seisuga oli neid inimesi 135 000, vahendab The Independent.

Tööpartei juht ja opositsiooniliider Jeremy Corbyn kritiseeris eile May ideid, teatades, et tegu pole suuremeelse ettepanekuga.

«See annab ainult kinnitust, et valitsus on valmis inimesi vahetuskaubana käsitlema,» sõnas ta. Corbyni hinnangul oleks Brexitiga kaasnevaid kodanikeõigusi pidanud käsitlema eraldi, mitte tirima neid ühte patta kaubandusküsimuste ja teiste läbirääkimiste punktidega.