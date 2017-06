Raport: Vene sõjalaev tülitas Saber Strike'i varustanud USA kaubalaeva

Kaubalaeva ahistasid vähemalt üks Vene sõjalaev ja helikopterid, vahendab ERRi uudisteportaal portaali Defense News valduses olevat siseraportit.

Raportis seisab, et Green Ridge'i kapteni teatel tülitasid Vene laevad ja helikopterid neid Klaipeda lähistel. Kapten iseloomustas venelaste käitumist intensiivse ja ähvardavana.

USA transpordiülemjuhatus (USTRANSCOM) teatas, et on juhtunust teadlik, ning tunnistas, et laev vedas Leedusse Klaipedasse varustust õppuseks Saber Strike 2017, milles osalesid nii USA kui ka teiste NATO riikide väed.